Біржова ціна на газ в Україні знизилася після рекорду

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За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – до 48 тисяч гривень.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі".

Так, на початку минулого тижня вартість газу на УЕБ із постачанням у грудні становила 54,3 тис. гривень за тисячу кубів, а до кінця тижня скоротилася на 10,6% до 48,6 тис. гривень.

Як зазначається, стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку протягом тижня через коливання на європейському ринку.

На піку ціна на газ з ГТС із постачанням у грудні досягала 71,8 тисячі гривень за тисячу кубів. На час закриття у п'ятницю – 48,581 тисячі гривень.

Максимальну вартість газу на рівні 72,3 тис грн за тисячу кубів було зафіксовано за ресурсом із постачанням у лютому.

Загалом позиції на купівлю та продаж газу формували 11 компаній: "Газ.уа", "Укравтогаз", "Крафт Енерджі", "Нафтогаз Трейдинг", "Черкасигаз", "Газкомпост", "Макком-Груп", "Рожнятівнафта", "ПГНК", "Екотехноінвест", "Укренергоекспорт".

Загалом минулого тижня 5 компаній змогли реалізувати на біржі 22,7 млн. кубів ресурсу грудня та січня.

Микола Топалов, ЕП