В уряді анонсували дотації для виробників соціальних продуктів через ціни на газ

Денис Шмигаль фото: урядовий портал

Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками наради щодо підтримки виробників хліба та інших соціально важливих харчових товарів.

За словами прем'єра, уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.

"За останній рік ціна на газ у Європі зросла у більш ніж 5 разів. Відповідно ціни на блакитне паливо зросли й в Україні.

У таких умовах виробники хліба розглядають питання підвищення ціни. Держава в цьому випадку має захистити й українського хлібопекаря, і споживача. За ініціативи президента України уряд підготував декілька механізмів відповідної підтримки та планує запровадити їх уже найближчим часом", - сказав Шмигаль.

За його словами, Кабмін планує застосовувати механізми підтримки до збалансування світових цін на блакитне паливо.

Також, додав Шмигаль, уряд планує запровадити обмеження націнки для низки соціальних та харчових продуктів, що, за його словами, дозволить стримати зростання їх ціни - наразі проводяться відповідні консультації з представниками бізнесу.

"Розглядаємо можливість прямих дотацій чи спеціальних цін для виробників соціального хліба", - сказав він під час брифінгу.

Нагадаємо:

Вітер, що посилився останніми днями в Європі, підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ на третину від історичного максимуму 21 грудня.

У четвер торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершилися на рівні 1485 доларів за тисячу кубометрів після 1997 доларів у середу та рекордних 2138 доларів за тисячу кубометрів у вівторок.

Вранці у п'ятницю січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні 1300 доларів за тисячу кубів.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.

Економічна правда