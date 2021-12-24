Виробники солодощів призупиняють виробництво через ціни на газ

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Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Про це повідомив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, інформує пресслужба об'єднання.

Він зазначив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн за 1 тисячу кубометрів. У зв’язку з цим частина компаній галузі вже повідомили Асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

"Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця", – зазначив Балдинюк.

Зокрема, у січні вартість газу становила 5,9 тис. грн, а вже минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис. гривень за тисячу кубометрів, що робило виробництво багатьох видів продукції нерентабельним.

"У грудні постачальники пропонували газ 55 по тис. гривень за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", – пояснив Балдинюк.

Економічна правда