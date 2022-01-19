В Україні зупиняють роботу виробники скла через ціни на газ

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Три підприємства скляної галузі припинили роботу внаслідок зростання цін на газ.

Про це повідомляє асоціація виробників "Скло України".

Зазначається, що три виробники вже повністю зупинилися, а "решта перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей".

Причина полягає у тому, що газ зумовлює до 50 % собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.

В асоціації зауважують, що на всього підприємствах скляної галузі України працює понад 12 000 осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими і знаходяться на стадії банкрутства та повного закриття.

Відтак виробники звернулися до Кабінету міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації та дозволити брати участь у купівлі "соціального" газу.

Нагадуємо:

Торги природним газом для виробників продтоварів, які мають соціальну значущість, планують проводити двічі на місяць. На першому аукціоні "пільгового" газу купили 1,3 млн кубометрів газу, на другому – ще 510 тисяч кубометрів.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу. Йдеться про виробників продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда



