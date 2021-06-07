Компанія SOCAR близька до купівлі мережі АЗС Glusco

Азербайджанська компанія Socar та власник української мережі АЗС Glusco Нісан Моісеєв перебувають у завершальній стадії переговорів про продаж активу.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на кілька джерел, знайомих з ходом процесу.

За даними видання, Моісеєв виставив мережу на продаж буквально відразу після заяви про припинення поставок палива "Роснефти" в середині березня.

"В Україні ніхто не отримав пропозиції про покупку, Моісеєв розіслав пропозицію тільки міжнародним компаніям", - розповів виданню власник великої мережі АЗС в Україні.

Інше джерело вважає, що продаж Glusco необхідно розглядати в комплексі з контрактом на поставку нафтопродуктів "Роснефти".

"Можливо, саме з цієї причини Coral Energy не стала новим оператором поставок, як було заявлено спочатку. Їм просто не потрібна ця мережа, тоді як в матрицю нечужого їй "Сокара" вона вписується", - додає співрозмовник.

За даними джерел enkorr, переговори можуть завершитися протягом найближчого тижня. Після цього угода має отримати схвалення в АМКУ.

Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який в 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. На сьогодні мережа налічує 105 АЗС і шість нафтобаз.

Крім цього, компанія здійснює заправку літаків в столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ".

Водночас гендиректор мережі АЗС Glusco Борис Ганджа в коментарі LIGA.net побічно підтвердив цю інформацію.

"Це дуже схоже на правду", - сказав він.

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Нагадаємо:

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.