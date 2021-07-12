Socar спростувала інформацію про придбання мережі АЗС Glusco
Державна азербайджанська компанія Socar спростувала інформацію про купівлю мережі АЗК Glusco в Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Нещодавні повідомлення ЗМІ про придбання SOCAR АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності", – йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
Видання enkorr з посиланням на топ-менеджера торговельної структури з Азербайджану повідомило, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy.
5 липня у коментарі ЕП головний керуючий директор "Глуско Рітейл" Віталій Вандич повідомив, що наразі перемовини щодо зміни власника мережі АЗС майже завершились, але не став називати компанію.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що новим власником може стати азербайджанська компанія Socar.
Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.
З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.
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Економічна правда
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