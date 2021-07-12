Socar спростувала інформацію про придбання мережі АЗС Glusco

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Державна азербайджанська компанія Socar спростувала інформацію про купівлю мережі АЗК Glusco в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нещодавні повідомлення ЗМІ про придбання SOCAR АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Видання enkorr з посиланням на топ-менеджера торговельної структури з Азербайджану повідомило, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy.

5 липня у коментарі ЕП головний керуючий директор "Глуско Рітейл" Віталій Вандич повідомив, що наразі перемовини щодо зміни власника мережі АЗС майже завершились, але не став називати компанію.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що новим власником може стати азербайджанська компанія Socar.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

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Економічна правда