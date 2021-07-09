ЗМІ: новим власником Glusco стала азербайджанська SOCAR, підписали угоду

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Новим власником мережі автозаправних станцій Glusco стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE), зареєстрована на Кіпрі, компанії підписали угоду.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на топ-менеджера торговельної структури з Азербайджану.

"Довго підбирали структуру для цієї угоди, зупинилися в підсумку на Socar New Energy Ltd", - повідомив він. За його словами, угода передбачає викуп 100% участі в Glusco Energy, про що незабаром буде запис в реєстраційних документах кіпрської компанії.

Водночас, для початку роботи в Україні Socar New Energy повинна тепер отримати дозвіл Антимонопольного комітету України. Згідно європейського законодавства, Socar також належить формально дістати схвалення антимонопольних органів Грузії, Туреччини та ще кількох країн, де Socar веде діяльність.

"Заяву в Антимонопольний комітет України має бути подано протягом найближчих десяти днів, в другій декаді липня", - розповів співрозмовник видання.

Нагадуємо:

5 липня у коментарі ЕП головний керуючий директор "Глуско Рітейл" Віталій Вандич повідомив, що наразі перемовини щодо зміни власника мережі АЗС майже завершились, але не став називати компанію.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація щодо того, що новим власником може стати азербайджанська компанія Socar.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

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