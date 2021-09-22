Без Аджунера і Лещенка: Кабмін припинив повноваження голови і 3 членів наглядової ради УЗ

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Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

Повідомлення про зміни в складі наглядової ради УЗ з'явились на сайті компанії 21 вересня.

Відповідно до документа, 21 вересня припинено повноваження голови наглядової ради Аджунера, а також членів наглядової ради Матьє, Лещенка і Журавльова.

Рішення про припинення їх повноважень ухвалив Кабмін на підставі свого розпорядження у червні 2021 року, відповідно до якого повноваження перерахованих членів наглядової ради продовжили на термін не більше, ніж 3 місяці з дня набрання чинності розпорядження.

Зазначається, що Аджунер виконував обов'язки голови наглядової ради з червня 2018 року.

Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року, Матьє - з червня 2018 року. Журавльов - з грудня 2019 року.

Замість Аджунера, Лешенка, Матьє та Журавльова, повноваження яких припинено, Кабмін поки нікого не призначив.

Нагадаємо:

У червні Кабінет міністрів продовжив повноваження деяким членів наглядової ради "Укрзалізниці", контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців.

Тоді уряд вирішив обрати членами наглядової ради Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє (незалежні члени), Сергія Лещенка та Олега Журавльова (представники держави) на строк до прийняття рішення про призначення нових членів за результатами конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" уклала 2 договори з рекрутинговим агентством "Екзекьютів Серч Юкрейн" про підбір персоналу на загальну суму 3,89 млн грн.

Згідно з договорами, до кінця цього року агентство за 1,98 млн грн підбере кандидатів на посади голови правління Укрзалізниці, заступників і членів правління.

А за 1,91 млн грн агентство відбере чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

Економічна правда