Прем'єр підтвердив, що Кубраков погодив кандидатуру Лещенка в "Укрзалізницю"

фото: Facebook лещенка

Прем’єр Денис Шмигаль підтвердив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков погодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради Укрзалізниці, його кандидатуру розгляне Кабмін.

Про це Шмигаль сказав під час Години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепа Максима Бужанського.

Бужанський, зокрема, запитав прем’єра про повернення Лещенка в наглядову раду УЗ, а також про те, "хто змушує уряд узгоджувати ці кандидатури".

"Ніхто нікого ні на що не змушує. Кандидатури членів наглядових рад - представників держави погоджуються міністрами, в даному випадку кандидатури також були погоджені міністром інфраструктури. Більш глибокі відповіді, я думаю, надасть міністр інфраструктури", - відповів Шмигаль.

"Членів наглядових рад, яких погоджують і подають міністри і міністерства, розглядає Кабінет міністрів і приймає спільну позицію", - додав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

У Мінінфраструктури заявили, що вже подали кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

Згодом стало відомо, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради Укрзалізниці - його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.

Економічна правда