На Укрзалізниці створили Антикризовий штаб, очолив Кубраков

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Кабінет Міністрів 8 вересня на засіданні схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці", до нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Очолив антикризовий штаб міністр інфраструктури Олександр Кубраков.Також до штабу увійшов його Василь Шкураков, в.о. очільника УЗ Олександр Камишін, заступниця міністра економіки Крістіна Голубицька, заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Крім посадовців міністерств до органу увійшли представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету, Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати та інші.

Перше засідання відбудеться в четвер, 16 вересня. Його присвятять ситуації із закупівлями критично важливих матеріалів, які необхідні для стабільного функціонування галузі та проведення ремонтів.

Кубраков нагадав, що "цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу. Рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями становить лише 20%, виконання річного плану закупівель — 34%".

Такий стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень, – заявив міністр.

Антикризовий штаб створено на виконання рішення Ради нацбезпеки. Його завданням є узгодження дій органів влади та установ для відновлення стабільного фінансового стану і мінімізації корупційних ризиків.

Нагадуємо:

На засіданні парламенту 9 вересня Тимчасова слідча комісія для перевірки стану УЗ представила свій звіт, у якому вказала на те, що правління та наглядова рада не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили у 8 млрд грн за 2020 рік – це 1 млн грн у годину.

Рада нацбезпеки у липні ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

Економічна правда