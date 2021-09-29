Начался конкурс в наблюдательный совет "Укрзализныци"

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Начался конкурс по отбору на должности независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця", он продлится до 29 октября.

Об этом говорится в объявлении Номинационного комитета.

Претенденты должны иметь полную гражданскую дееспособность и профильное высшее образование. Опыт работы должен составлять не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе, в частности - от 5 лет опыта работы в качестве топпосадовця.

Также кандидаты должны отвечать требованиям независимости согласно закону, владеть украинским или английским, не иметь связей с пидсанкцийнимы лицами (не работать их компаниях, не иметь деловых отношений).

О независимости, то кандидат, в частности не имел входить в правление УЗ в течение последних 5 лет. В течение трех лет - быть аудитором или работником Укрзализныци.

Одно из требований - готовность выполнять обязанности члена наблюдательного совета более 30 рабочих дней в год.

Документы подаются до 16:45, 29 октября 2021 года. Подробные требования и обязанности опубликованы на сайте Министерства экономики.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков согласовал кандидатуру Сергея Лещенко на должность члена наблюдательного совета Укрзализныци, его кандидатуру рассмотрит Кабмин.

Ранее КМУ не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

На заседании парламента 9 сентября Временная следственная комиссия для проверки состояния УЗ представила свой отчет, в котором указала на то, что правление и наблюдательный совет не выполняют свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

Совет нацбезопасности в июле инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания главы правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

В августе назначил и. о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Экономическая правда