Новини вихідних: підписання законів, газ для ТЕС

Про суднобудування. У меморандумі Мінінфраструктури України та Міноборони Королівства Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України, який був підписаний 18 грудня йдеться про домовленості щодо будівництва багатоцільових суден на території України.

Про приватизацію. До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнано таким, що не відбувся.

Про електроенергію. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Згодом у Міністерстві енергетики заявили, що заміщення вугілля газом в першу чергу запроваджена саме для Луганської ТЕС, а використання такої послуги на інших ТЕС наразі не планується.

Про закони. ​​Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City", а також закон про збалансованість бюджетних надходжень (законопроєкт 5600).