Міненерго: можливість заміщати газом вугілля передбачено поки для однієї ТЕС

МІНЕНЕРГО

В Міністерстві енергетики заявили, що заміщення вугілля газом в першу чергу запроваджена саме для Луганської ТЕС, а використання такої послуги на інших ТЕС наразі не планується.

Про це відомство повідомило на facebook.

Там заявили, що через блокування Росією постачання вугілля залізничним шляхом, для цієї ТЕС немає наразі іншого способу забезпечити достатній запас палива, крім замінити вугілля на газ.

"Цей механізм забезпечить беззбитковість діяльності з виробництва електричної енергії на Луганській ТЕС під час використання у якості палива природного газу і буде застосовуватися тільки на період можливої відсутності в достатніх обсягах запасів вугілля на складах через дії Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.

Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.