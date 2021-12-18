За підтримки Данії в Україні будуватимуть судна багатоцільового призначення

На фото: підписання Меморандуму Юрієм Васьковим, заступником Міністра інфраструктури України та Тріне Брамсен, Міністром оборони Данії.

У меморандумі Мінінфраструктури України та Міноборони Королівства Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України, який був підписаний 18 грудня йдеться про домовленості щодо будівництва багатоцільових суден на території України.

Про це йдеться у повідомленні відомства на facebook.

Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами.

"Майбутні україно-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання.

Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", — розповів Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури.

Проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції. Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.

Завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.