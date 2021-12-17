Новини 17 грудня: депутати "продинамили" ФОПів, відкрився перший магазин без продавців

Про нестачу вугілля. Служба безпеки попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.

Про ФОПів. Верховна Рада не розглянула законопроєкт щодо відтермінування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Про магазин без касирів. У Києві відкрився перший в Україні магазин, який працює повністю автономно – без касирів чи продавців.

Про газ. Ціни на газ у Європі продовжують зростати і на торгах 16 грудня закрились із позначкою у понад 1700 доларів за тисячу кубів.

Про хліб. За останній рік ціна на хлібобулочні вироби зросла на понад 15% й продовжить зростати надалі. Головною причиною хлібороби називають надмірний експорт української пшениці.

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Бізнесмен Ігор Тинний: Якщо зараз будувати сонячну електростанцію промислового масштабу, її окупність – "ніколи"

Чи варто споживачам готуватися до відключень, чи змінилося ставлення влади до "зелених" енергетиків і чому ніякі RAB-тарифи не приведуть в Україну міжнародних інвесторів.