В Україні зростає ціна на хліб, головною причиною називають надмірний експорт зерна

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За останній рік ціна на хлібобулочні вироби зросла на понад 15% й продовжить зростати надалі. Головною причиною хлібороби називають надмірний експорт української пшениці.

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

Пшеницю за якістю умовно поділяють на два типи: продовольча та фуражна. Першу використовують для борошна, другу, менш якісну, – для годування худоби.

Українські борошномели порахували, що в цьогорічному врожаї 42% пшениці – продовольча, а 58% – фуражна.

Щоб в Україні залишалась потрібна кількість пшениці, Мінагрополітики вже 10 років укладає з профільними асоціаціями меморандум, в якому визначають пропорцію експорту.

Цього року "Борошномели України", "Укрхлібпром" і "Всеукраїнська асоціація пекарів" відкликали свої підписи з меморандуму, бо їх не влаштовували умови.

Цьогорічний врожай української пшениці – близько 32 мільйона тонн. Зі слів керівника об’єднання "Укрхлібпром" Олександра Васильченка, станом на початок листопада з України вивезли 13 мільйонів тонн пшениці, з якої 91% була продовольча.

Борошномели вважають, що з України вже вивезли майже всю продовольчу пшеницю, і тепер їм доведеться імпортувати з Білорусі під загрозою дефіциту. Або ж доведеться змішувати продовольче зерно з фуражним, що зменшить якість продукту.

Профільні асоціації хліборобів та борошномелів закликають владу або вплинути на ситуацію з експортом, або зменшити державне регулювання цін та ПДВ.

Утім, інформація про якість та експорт цьогорічної пшениці значно відрізняється у різних джерелах.

Наприклад, за даними міністра агрополітики Романа Лещенка, цього сезону зібрали не 42%, а 60% продовольчої пшениці поміж усього врожаю.

Виходить, що дані хліборобів та профільного відомства по загальній кількості зібраної продовольчої пшениці відрізняються на 6 мільйонів тонн. Хоча для покриття внутрішніх потреб Україні потрібно лише 5 мільйонів тонн продовольчого зерна.

Також важко підрахувати точний обсяг експортованої продовольчої пшениці, адже її фактична якість відрізняється від задокументованої.

"Коли товар їде в порт, продовольчу пшеницю змішують з фуражною. А на виході фітосанітарна служба дає сертифікат, що це саме продовольча. Отже, ніхто не може точно оцінити, яку кількість "якісної" пшениці відправили на експорт. Висока якість української продовольчої пшениці дозволяє змішувати її з фуражною та відповідати стандартам країн-імпортерів", – сказав у коментарі ЕП директор консалтингової компанії Barva Invest Юрій Гаврилюк.

З його слів, фермери зараз притримують пшеницю та не поспішають продавати, бо після року високих цін на продовольство мають фінансову подушку й можуть собі дозволити чекати більших цін.

"Кому треба купити високоякісну пшеницю для помолу, той змушений доплачувати певну цінову премію щоб зацікавити виробника. Фізична наявність "якісної" пшениці на ринку не викликає сумнівів.

Деякі борошномели не хочуть чи не можуть додатково доплачувати, посилаючись на державне регулювання цін на соціальні види хліба. Тому вони вимагають від держави або змінити регулювання цін, або якимось чином змусити фермерів продавати більше продовольчої пшениці на внутрішньому ринку.

Отже, інформація про вивіз усієї продовольчої пшениці на експорт точно не відповідає дійсності", – зазначив Гаврилюк.

Богдан Мірошниченко, ЕП