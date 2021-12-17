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Шмигаль: "Проблема з вугіллям наразі вирішена"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:38
 
unsplash

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Щодо наявності вугілля. Наразі баланс позитивний: ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 млн тонн в місяць при споживанні 1,7 млн тонн в місяць", – заявив Шмигаль.

За словами прем’єра, з вугіллям наразі проблематика вирішена, за інформацією Міненерго. "Щодо запасів газу – їх абсолютно вистачає, аби спокійно пройти опалювальний сезон", – додав очільник уряду.

Нагадуємо:

Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася. 

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля. 

Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.

Економічна правда

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вугілля ТЕС

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