Новини 5 листопада: новий керівник митниці, скандали навколо Подільського мосту

Про митницю. Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на В’ячеслава Демченка.

Про касові апарати. Прем'єр Денис Шмигаль не відповів на запитання, що уряд планує робити із законом про касові апарати для ФОПів, через який ті "постійно проводять мітинги".

Про олігархів. Президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів ("антиолігархічний" закон).

Про Подільський міст. Мер Києва Віталій Кличко звільнив профільного заступника Олександра Густєлєва через затягування будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

Водночас столичні прокурори спільно з підрозділами Служби безпеки України обшукали тіньовий офіс підрядника з будівництва Подільського мосту в Києві через спробу розкрадання 3 млрд грн.

Про резерви. Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом.

Ексклюзив ЕП

Між банками та "грою в кальмара". Як журналіст ЕП видавав кредити під 65 000% річних

Як влаштовані мікрофінансові організації, за якими інструкціями вони працюють з клієнтами, кого не кредитують і скільки коштів їм не повертають. ЕП все це дізналася на власному досвіді.