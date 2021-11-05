Кабмін призначив тимчасовим керівником Митниці ексначальника прикордонної розвідки

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Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної митної служби на Вячеслава Демченка.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1403-р від 4 листопада, яке опублікували на Урядовому порталі.

Виконання обов'язків голови Держмитслужби на Демченка поклали тимчасово з 5 листопада до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби.

"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 р. до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов'язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться у документі.

Розпорядженням № 1402-р уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна, якого 4 листопада Рада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Звільнити Рябікіна Павла Борисовича з посади голови Державної митної служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо:

3 листопада президент Володимир Зеленський звільнив начальника розвідки Державної прикордонної служби Вячеслава Демченка.

У жовтні 2020 року Зеленський присвоїв Демченку звання бригадного генерала.

Верховна Рада 4 листопада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості очільника митниці Павла Рябікіна.

Раніше ЗМІ писали, що замість Рябікіна Митницю очолить саме Демченко.

4 листопада у коментарі журналістам це підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Так. Пан Демченко - головуючий прикордонної розвідки… Наша ідея в тому, щоб був такий митник-прикордонник з гідною заробітною платою, який фактично несе відповідальність за всі питання на кордоні. Є така концепція.

Подивимося, як це буде працювати в такому пілотному режимі з паном Демченком", - сказав Арахамія.

Економічна правда