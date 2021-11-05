Між банками та "грою у кальмара". Як журналіст ЕП видавав кредити під 65 000% річних

Як влаштовані мікрофінансові організації, за якими інструкціями вони працюють з клієнтами, кого вони не кредитують, і скільки коштів їм не повертають. ЕП все це дізналась на власному досвіді.

Популярний корейський серіал "Гра в кальмара" розповідає про те, як дорослі люди готові ризикувати власним життям, граючи в дитячі ігри у величезному тоталізаторі.

Піти на такий відчайдушний крок їх змушують борги. Ці люди у відчаї, їм немає чим платити. До цього вони грали на ставках, брали в борг у бандитів або крали гроші, щоб погасити хоча б частину своїх зобов'язань.

Як вони опинилися в такій ситуації? Хтось втратив бізнес, хтось – роботу, хтось витратив все на лікування близької людини, а інші – вдавалися до фінансових оборудок.

Всі ці історії – не лише плід уяви сценаристів серіалу. У всьому світі сотні мільйонів людей мають купу боргів, і українці в тому числі.

Ні, це не заклики до соціалізму. Це реальність з якою журналіст ЕП стикнувся, працюючи в організаціях, діяльність яких межує між кредитами від банків та "грою в кальмара".

Перші, зазвичай, уважно дивляться, кому видають кредит, а на іншій точці екстремуму клієнти, яким вже ніхто не хоче давати в борг. В уявленні багатьох такі компанії – це "шахраї", які наживаються на чужому горі та вимагають сплачувати багатотисячні відсотки.

Так це чи ні, ЕП дізнавалась, працюючи в трьох мікрокредитних організаціях.

Назви мікрокредитних організацій не розкриваються через умови конфіденційності, які журналіст підписав перед працевлаштуванням. Однак ці компанії, зокрема, входять до ТОП-20 найбільш прибуткових фінустанов, які надають мікропозики.

Дають всім? Беруть всіх?

Здавалося б, потрапити у закритий світ мікрофінансових організацій (МФО) людині з журналістським досвідом роботи, який легко можна перевірити, просто ввівши ім'я та прізвище в Google, буде складно.

Утім, як виявилось, служба безпеки у цих великих компаніях, де працюють більше тисячі людей, не дуже прискіпливо перевіряє нових співробітників і обмежилась лише перевіркою відсутності судимостей та кредитної історії.

Загалом шлях до працевлаштування у МФО доволі простий – міфічне резюме із схожим досвідом роботи, декілька днів стажування і все – ти уповноважений кредитор великої фінансової компанії. Одній з цих компаній настільки був потрібен фахівець, що відповідальний за найм співробітник попросив збрехати керівництву про великий досвід у продажах.

Робота, на перший погляд, нескладна – потрібно дзвонити клієнтам, переконувати взяти кредит, або допомагати в його оформленні, нагадувати про оплату. Платять за таку роботу середню київську зарплату – місячна ставка 10 тис. грн і стільки ж можна отримати бонусу.

Зазвичай відділення МФО – це МАФи у людних місцях, поряд із метро, або ринком. В середині все облаштовано максимально просто: столи, стільці, комп'ютери. Штат одного такого пункту – 2-3 працівників, один з яких може бути охоронцем. Всі – пересічні громадяни, які сумлінно виконують свою роботу відповідно до інструкції з 8:00 ранку до 20:00 вечора.

Кому такі фахівці видають, або не видають кредити? Головні критерії наступні: вік, якість кредитної історії та постійне місце роботи. Це ключові мірила, але в деяких компаніях можуть ще бути обмеження щодо людей, які були в місцях позбавлення волі, або, наприклад, військових.

"Людина може поїхати в АТО і там загинути. Також їм не можна нараховувати додаткові відсотки. Раніше в нас був продукт для військових, із 100% комісією, але зараз його уже немає", – ділиться досвідом з автором "колега".

Взагалі інформація про те, дадуть кредит чи ні, не така важлива, як те, скільки можуть дати. Сума ймовірної позики залежить від більшої кількості факторів, які вносяться в анкету – скільки людина заробляє, ким працює, де і з ким живе, чи готова ділитися контактами свого оточення, чи є у власності нерухомість та яка в неї освіта.

Останній факт, ймовірно, є другорядним.

В залежності від цих факторів система за 3-5 хвилин після заповнення анкети дасть відповідь, скільки цей клієнт може отримати.

"Якщо клієнт може отримати більшу суму, ніж він хотів першочергово, ви маєте запропонувати йому взяти максимально доступну суму, аргументуючи це тим, що так він точно буде впевнений, що для вирішення його проблеми йому точно вистачить коштів", – наголошується в інструкції працівника однієї з МФО.

Портрет

"Інтелігенції тут немає", – відповідає на питання про портрет позичальника співробітниця відділення. За дні проведені у відділеннях МФО я бачив різних людей: двірники, підприємці, іноземці, які застрягли в Україні, рядові робітники. Всім їм потрібні гроші.

Для чого? Потреби різні, але здебільшого для погашення вже існуючих кредитів.

"Хто основна аудиторія нашої компанії?", – запитую я у керівниці столичної мережі, яка зайшла подивитися як відкривається новий філіал компанії. "Ті, кого не кредитують банки", – відповідає вона коротко, додавши, що крім погашення наявних кредитів, клієнти МФО часто беруть гроші також на ремонт та лікування.

"До нас якось прийшов чоловік, просив 10 тисяч гривень на лікування. Він ледь тримався на ногах, зі стійким запахом ліків. Каже: друзі, сусіди не дають, або самі не мають коштів. Система (МФО – ЕП) дала. Такий щасливий був, коли закривав кредит", – розповідає колега, додаючи, що таких історій тисячі.

Одна з найбільших в Україні мікрофінансових організацій має мережу майже 300 відділень по країні. Для кожного встановлений місячний план – видати кредитів на 200 тис. гривень.

Більшість клієнтів – постійні. Про це казали у всіх трьох компаніях, де довелось працювати журналісту ЕП.

"Ходжу сюди як на роботу", – говорить чоловік 50 років, заходячи у відділення під вечір. З ним вітаються як зі старим знайомим – навіть документи не просять.

"Якби міг не приходити – не прийшов би, але треба. 70 відсотків моєї зарплати віддав матері на комуналку", – каже він, підписуючи кредит на 10 тис. гривень.

Є і інша категорія "неблагонадійних" позичальників, які платять невчасно, через що їм нараховують штрафи, які перевищують тіло кредиту. Це переважно алко- та наркозалежні, "лудомани", які не уявляють свого життя без азартних ігор. Усі вони – звичайні клієнти МФО і їм система також іноді дає право взяти кредит.

"Якось прийшла стара жінка, яка пересувається уже важко. Прийшла закрити кредит за свого синочка. Синочку, на секундочку, майже 50 років. Кредит закрила та попросила внести його в "чорний список" компанії, щоб більше тут йому ніколи не давали позик. І ми так робимо, це поширена практика", – каже одна із співробітниць відділення.

Ціна тимчасової фінансової свободи

"Мета консультації – видати кредит", – промовисто каже інструкція майбутньому менеджера з кредитування. Далі по тексту йдеться про драконівські відсотки та невміння людей розпоряджатись грішми.

Всі відсотки за кредитними програмами вказані на стендах, з якими може ознайомитись кожен відвідувач відділення. Такою є вимога Національного банку. Реальна ціна грошей від МФО, начебто, і прописана зрозуміло і фахівець-консультант також доступно доносить відповідну інформацію.

Проте, коли люди потрапляють в боргові ями, з яких роками не можуть вилізти, вартість позики – це останнє, що їх хвилює.

Більшість таких позик орієнтовані на швидкість. Це стосується як процесу видачі, який займає до 20 хвилин, так і терміну на який він оформлюється – найпопулярніші пропозиції від 7 до 30 днів. Денна ставка становить 0,6-2,5%, до якої потрібно додати ще разову комісію за видачу – це ще 5-25% від тіла кредиту.

Легко порахувати, що скажімо з 3000 грн – суми з якої зазвичай починають кредитувати нових клієнтів – за денної ставки у 2% за два тижні клієнту доведеться повернути лише відсотками 840 гривень.

30% всього за два тижні користування грошима. Це дуже дорого, але якщо гроші вкрай потрібні і є чітка впевненість, що через два тижні позичальник розрахується – то чому б не взяти.

Часто клієнти не можуть вчасно повернути тіло кредиту і відсотки за ним. І коли приходить день це робити з двох лих, вони обирають менше – і повертають тільки відсотки. А на тіло кредиту продовжують нараховуватись нові відсотки, які в день повернення вони знову заплатять компанії. І так до нескінченності.

Чому люди так роблять? Щоб не псувати свою кредитну історію та не зв'язуватися із колекторами, які зазвичай з'являються на 14-й день прострочки. "Врешті-решт платять майже всі", – каже один з менеджерів, з яким працював автор.

"Люди не розуміють, що вони можуть заплатити за тіло кредиту, і відсотки будуть меншими. Чому? Не знаю. Ми пояснюємо ціну кредиту, вона така як є в договорі, на буклетах, всюди. Але люди все одно не можуть дати раду своїм фінансам", – додає його колега.

Окрім невеликих позик є й відносно великі: до 50 тис. грн на довший строк, наприклад на пів року і з меншою відсотковою ставкою. Такі продукти користуються меншою популярністю і тут рівень неповернення істотно менший, ніж за стандартними позиками компаній, де він сягає 5-7%.

Замість висновку

Існування МФО, їхня нав'язлива реклама на кожному стовпі, на телеканалах, на сайтах букмекерських контор є нічим іншим як задоволенням потреб населення. Принаймні, так себе заспокоюють співробітники мікрокредитних організацій

А високі відсотки, мовляв, це врахування ризиків специфічного бізнесу, який має справу з неблагонадійними клієнтами. І можливо, навіть занадто сильно перебільшує ці ризики, якщо подивитися на мільярдні доходи МФО за 2020 рік.

Не можна сказати, що МФО зацікавлені у тому, щоб клієнт сплачував більші відсотки та прострочував виплати, сума яких в системі в цілому сягає 15 млрд гривень. В цьому бізнесі зацікавлені в тому, щоб клієнт платив менше, але вчасно.

Хай там як, а постійні клієнти мікрофінансових організацій приводять своїх друзів, родичів, колег і вони також стають постійними. Так росте армія клієнтів МФО. Майже як в мережевому маркетингу.

Можна все списати на тотальну необізнаність людей у фінансових питаннях та невміння ними розпоряджатись. Утім в іншому місці так легко отримати кошти неможливо. Тож уже завтра десятки тисяч людей вже завтра підуть брати кредит, який за два тижні не зможуть повернути.