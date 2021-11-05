Шмигаль не відповів на питання про касові апарати для ФОПів

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Прем'єр Денис Шмигаль не відповів на питання, що уряд планує робити із законом про касові апарати для ФОПів, через який ті "постійно проводять мітинги".

Про це відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Нардеп Антон Яценко поставив 2 запитання: перше - про ціни на транзит газу міністру енергетики, друге - прем'єру про закон про касові апарати для ФОПів, через який ФОПи "постійно проводять мітинги".

Проте на питання про РРО для ФОПів Шмигаль не відповів - після того, як глава Міненерго Галущенко відповів на питання про газ, голова ВР Стефанчук дав слово наступному нардепу, аби той поставив своє питання.

Нагадаємо:

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для всіх ФОПів, які проводять розрахункові операції. Ця норма не стосуватиметься тих ФОПів, які таких операцій не проводять.

Державна податкова служба не проводитиме масові перевірки ФОПів щодо наявності касових апаратів з 1 січня.

Економічна правда