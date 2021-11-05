Міжнародні резерви відновили зростання та збільшилися на 3,3%

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

На 1 листопада резерви становили 29,65 млрд доларів, що на 3,5% більше за вересневий рівень.

Передусім зростання зумовлено валютними надходженнями на користь уряду та купівлею валюти регулятором на міжбанку.

Так, у жовтні Україна отримала транш у 588,7 млн євро від Євросоюзу, також від розміщення внутрішніх держоблігацій бюджет отримав 431,9 млн доларів.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 911,7 млн доларів, з яких 685 млн доларів – на обслуговування та погашення ОВДП.

У жовтні регулятор сплатив 86,5 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

На валютному міжбанку продовжує переважати пропозиція, що дало змогу НБУ викупити в резерви 752,2 млн доларів. Для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав 49,6 млн доларів. Так, у жовтні обсяги чистої купівлі валюти міжбанку становили 702,6 млн доларів.

Також вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У минулому місяці їхня вартість зросла на 98,8 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадуємо:

Міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% у вересні внаслідок пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

Економічна правда