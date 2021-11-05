Галущенко про імпорт електроенергії з Білорусі: На сьогодні жодного кіловату не надійшло

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що жодного кіловату імпорту електроенергії не надійшло до України.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.

У міністра, зокрема, запитали про готовність приєднання до Європейського Співтовариства у контексті імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

"Питання імпорту і експорту - це є повноваження НКРЕКП. На сьогодні жодного кВТ імпорту не надійшло до України. Тому я не розумію, для чого зараз про це говорити", - відповів Галущенко.

Нагадуємо:

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У холдинґу ДТЕК Ріната Ахметова вважають заяву Укренерго щодо причин запиту аварійної допомоги з Білорусі "політичним тиском".

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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Економічна правда