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Галущенко про імпорт електроенергії з Білорусі: На сьогодні жодного кіловату не надійшло

П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:30
 
Getty Images

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що жодного кіловату імпорту електроенергії не надійшло до України.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.

У міністра, зокрема, запитали про готовність приєднання до Європейського Співтовариства у контексті імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

"Питання імпорту і експорту - це є повноваження НКРЕКП. На сьогодні жодного кВТ імпорту не надійшло до України. Тому я не розумію, для чого зараз про це говорити", - відповів Галущенко.

Нагадуємо:

2 листопада в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Аварійна допомога з Білорусі та Словаччини знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова – Укренерго попросить інспекцію перевірити обладнання компанії.

У холдинґу ДТЕК Ріната Ахметова вважають заяву Укренерго щодо причин запиту аварійної допомоги з Білорусі "політичним тиском".

Оператор Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавних перетинів з Білоруссю.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики? 

Економічна правда

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Міненергетики електроенергія імпорт

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