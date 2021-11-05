Галущенко про імпорт електроенергії з Білорусі: На сьогодні жодного кіловату не надійшло
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що жодного кіловату імпорту електроенергії не надійшло до України.
Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.
У міністра, зокрема, запитали про готовність приєднання до Європейського Співтовариства у контексті імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.
"Питання імпорту і експорту - це є повноваження НКРЕКП. На сьогодні жодного кВТ імпорту не надійшло до України. Тому я не розумію, для чого зараз про це говорити", - відповів Галущенко.
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Економічна правда
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