У жовтні реальна зарплата у річному вимірі зросла на 4% – Держстат

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У жовтні 2021 року реальна зарплата зросла на 4% порівняно з вереснем 2020 року, проти вересня цього року - впала на 2,2%.

Про це свідать дані Держстату.

Зазначється, що середня заробітна плата штатного працівника у жовтні становила 14 045 грн.

"Порівняно з вереснем середня заробітна плата зменшилася на 1,4%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2020 р.) збільшилася на 15,4%", - кажуть у відомстві.

При цьому, найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у річному вимірі зафіксували у Хмельницькій (на 18,5%), Полтавській (на 17,6%), Сумській (на 17,1%), Вінницькій та Волинській (на 16,8%), Харківській (на 16,7%), Черкаській (на 16,5%), Рівненській (на 16,2%) Чернігівській (на 15,7%), Житомирській та Львівській (на 15 ,5%) областях та у Києві (на 17,1%).

Найвищий рівень середньої зарплати у Києві - 20 481 грн, найнижчмй - у Чернівецькій області (10 878 грн).

Найбільшу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій - 25 196 грн, фінансової та страхової діяльності - 23 642 грн, а найнижчу - працівники, задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення - 8 852 грн.

У жовтні 2021 року проти жовтня минулого року заробітна плата зросла у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 27,2%, у сільському господарстві - на 27%, у сфері інформації та телекомунікацій - на 25,6%, в освіті - на 20,6%, у сфері операцій з нерухомістю - на 19,2%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 18,3%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 16,4%.

Нагадуємо:

Інфляція у жовтні пішла донизу після семи місяців зростання поспіль і становила 10,9% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.

У вересні 2021 року реальна зарплата зросла на 6,9% порівняно з вереснем 2020 року, проти серпня цього року - на 0,5%.

У серпні 2021 року реальна зарплата в Україні у річному вимірі (проти серпня 2020 року) зросла на 10,9%, а проти липня 2021 року - скоротилась на 2,2%.

У липні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти липня 2020 року) зросла на 10,2%, з червня зросла на 0,1%.

У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року)зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

Економічна правда