Реальна зарплата за рік зросла на 10% у липні – Держстат

unsplash

У липні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти липня 2020 року) зросла на 10,2%, з червня зросла на 0,1%.

Про це повідомляє Держстат.

Порівняно з червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 0,2%, а у річному вимірі (проти липня 2020 року) – на 21,5%.

Наразі середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій дорівнює 14345 грн і перевищує мінімальну (що становить 6000 грн) у 2,4 раза.

Найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікацій (24946 грн) та фінансової та страхової діяльності (24489 грн). Найменше отримують у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (8871 грн).

У регіональному розрізі найвища середня зарплата у Києві (20956 грн), найнижча – у Чернівецькій (11350 грн) та Чернігівській (11547 грн) областях.

Нагадуємо:

У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року)зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

Економічна правда