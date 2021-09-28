У серпні реальна зарплата у річному вимірі зросла на 10,9% – Держстат

Unsplash

У серпні 2021 року реальна зарплата в Україні у річному вимірі (проти серпня 2020 року) зросла на 10,9%, а проти липня 2021 року - скоротилась на 2,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними Держстату, у серпні цього року порівняно з липнем середня номінальна зарплата штатних працівників знизилась на 2,4%, а в річному вимірі - зросла на 22,3%, до 13 997 грн, це у 2,3 раза вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис грн).

Зазначається, що найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у річному вимірі зафіксували в Рівненській (на 26,5%), Хмельницькій (на 25%), Львівській (на 24,4%), Полтавській (на 24,3%), Черкаській (на 24,2%), Херсонській (на 23,5%), Закарпатській (на 23,4%), Волинській (на 23,3%) і Сумській (на 23,1%) областях.

При цьому, найвищий рівень середньої зарплати у серпні зафіксували в Києві - 20 385 грн, найнижчий у Чернівецькій області - 10 811 грн.

У серпні в річному вимірі на 57,3% зросла зарплата у сфері тимчасового розміщення й організації харчування, мистецтва, спорту і розваг - на 30,3%, в охороні здоров'я - на 28,4%, у сільському господарстві - на 28,3%, освіті - на 27,4%.

У сфері держуправління та оборони - на 26,2%, інформації та телекомунікацій - на 25,1%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 23,4%, у сфері операцій з нерухомістю - на 22,1%.

У Держстаті нагадують, що наводять дані без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Нагадуємо:

У липні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти липня 2020 року) зросла на 10,2%, з червня зросла на 0,1%.

У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року)зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

Економічна правда