У вересні реальна зарплата у річному вимірі зросла на 6,9% – Держстат

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У вересні 2021 року реальна зарплата зросла на 6,9% порівняно з вереснем 2020 року, проти серпня цього року - на 0,5%.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними відомства, середня зарплата (номінальна) штатних працівників у вересні становила 14 239 грн - порівняно з серпнем зросла на 1,7%, у річному вимірі - на 18,7%.

У річному вимірі найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників зафіксували у: Рівненській (на 27,3%), Хмельницькій (на 23,6%), Миколаївській (на 21,6%), Київській ( на 21,2%), Волинській (на 19,6%), Житомирській (на 19%), Черкаській (на 18,6%), Харківській (на 18,4%) та Львівській (на 18,3%) областях та у Києві (на 19,7%).

При цьому, у вересні у Києві зафіксували найвищий рівень середньої зарплати - 20 658 грн, найнижчий - у Чернівецькій області (10 976 грн).

Минулого місяця (порівняно з вереснем 2020 року) зарплата зросла у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 37,9%, мистецтва, спорту та розваг - на 35,3%, інформації та телекомунікацій - на 26,6%, у сільському господарстві - на 23,9%, у сфері операцій з нерухомістю - на 21,9%, у освіті - на 21,1%.

Найбільшу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій - 25 427 грн, фінансової та страхової діяльності - 22 547 грн, найнижчу - працівники, задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення - 9 039 грн.

Нагадуємо:

У серпні 2021 року реальна зарплата в Україні у річному вимірі (проти серпня 2020 року) зросла на 10,9%, а проти липня 2021 року - скоротилась на 2,2%.

У липні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти липня 2020 року) зросла на 10,2%, з червня зросла на 0,1%.

У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року)зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

Економічна правда