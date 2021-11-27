Мінекономіки: Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю історію

Міністр економіки Юлія Свіриденко заявила, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію (орієнтовно 195 мільярдів).

Про це вона написала у своєму facebook.

"Наступного року ми плануємо вийдемо на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів", - заявила Свіриденко.

У публікації також зазначається, що вона разом з Міністром оборони та Міністром закордонних справ провели онлайн зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну.

"Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах.

Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів", - розповідає очільниця Мінекономіки.

В свою чергу Олексій Рєзніков повідомив, що ситуація на Донбасі є достатньо стабільною, а Дмитро Кулеба запевнив інвесторів, що негативні інформаційні повідомлення з боку Росії мають на меті виключно дестабілізувати ситуацію навколо України.

Нагадуємо:

Банк J.P. Morgan різко погіршив погноз росту реального ВВП України у 2021 році - із 4,5% до 2,3%, при цьому зберіг прогноз росту у 2022-му на 5%.

У Bank of America погіршили прогноз росту економіки України у 2021 році із 4,5% до 3%, що може спричинити невиплату за ВВП-варантами в 2023 році і збільшує ймовірність викупу купонів Мінфіном.

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

У своєму червневому прогнозі ЄБРР також очікував зростання економіки України у 2021-2022 роках на рівні 3,5%.

Водночас Національний банк України погіршив свій прогноз зростання економіки з 3,8%, як очікувалося влітку цього року до 3,1%.

У другому кварталі 2021 році ВВП України виріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання до 2,4% у річному вимірі.