Новини 18 листопада: відставка голови Фонду держмайна, зупинка імпорту електроенергії з Білорусі

Про Сенниченка. Дмитро Сенниченко офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна.

Про Grammarly. Українська компанія Grammarly залучила раунд фінансування у 200 млн доларів, внаслідок чого капіталізація зросла до 13 млрд доларів.

Про електроенергію. 18 листопада Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.

Про штраф ДТЕК. Нацкомісія з енергетики вирішила накласти на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф в 1,7 млн грн.

Про "тисячу від Зеленського". Державний Приватбанк попереджає про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом виплат за вакцинацію від COVID-19.

Про Жеваго. Високий суд Англії відмовив у поданні апеляції ФГВ на рішення у справі "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, Фонд планує далі судитиметься в Україні.

Ексклюзиви ЕП

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