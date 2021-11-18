Енергорегулятор наклав на "ДТЕК Східенерго" максимальний штраф

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Нацкомісія з енергетики 17 листопада вирішила накласти на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф в 1,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП, документи до засідання.

Регулятор провів позапланову виїзну перевірку щодо дотримання "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" вимог роботи на ринку електроенергії та виробництва теплової енергії за 5 років діяльності компанії.

За результатами було встановлено, що компанія не дотрималось обов’язку мати необхідні резерви палива з метою забезпечення безпеки постачання електроенергії. Зокрема, на Луганській та Курахівській ТЕС протягом окремих місяців не було забезпечено накопичення гарантованих запасів вугілля.

Також НКРЕКП зафіксувала порушення вимог щодо подання заявок на продаж електроенергії на ринок "на добу наперед" (РДН). Заявляти потрібно не менше 10% від сумарного відпуску електроенергії всіма одиницями відпуску ресурсу у кожному розрахунковому періоді доби постачання.

Крім того, Східенерго не дотрималось обов’язку здійснювати купівлю-продаж за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку. Регулятор зауважує й інші порушення, пов’язані з обліком теплової енергії, недотриманням структури витрат та строків подання до НКРЕКП документів.

Внаслідок цього регулятор наклав на "ДТЕК Східенерго" максимальний штраф у 1,7 млн грн.

Нагадуємо:

На 15 листопада запаси вугілля на ТЕС скоротилися до 0,38 тисяч тонн, лише дві мають гарантовані запаси згідно ліцензійних умов.

Національна комісія з енергетики й тарифів проведе невиїзні позапланові перевірки на низці ТЕС, зокрема, ПАТ "Центренерго" та компаній ДТЕК. Це пов’язано з повідомленнями про низькі запаси вугілля на ТЕС.

Регулятор перевіряє електростанції "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "Донбасенерго", "Центренерго" та "ДТЕК Східенерго".

Економічна правда