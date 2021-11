Ринкова вартість українського Grammarly сягнула 13 мільярдів доларів

Українська компанія Grammarly залучила раунд фінансування у 200 млн доларів, внаслідок чого капіталізація зросла до 13 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters, блог Grammarly.

Grammarly – приватна компанія, і під час останнього раунду у 2019 році її оцінка становила 1 млрд доларів. Два роки потому вартість зросла у 13 разів. Фінансування у 200 млн доларів є найбільшим раундом в історії компанії.

Серед тих, хто інвестував у компанію у 2021 році – інвестиційні компанії Baillie Gifford та BlackRock Inc.

Надалі Grammarly планує збільшувати залучення завдяки партнерським програмам з іншими компаніями, наприклад, із Samsung. Також стартап інвестуватиме у версію для розробників, яка дозволяє вбудувати сервіси Grammarly у власні застосунки.

