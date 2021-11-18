Ринкова вартість українського Grammarly сягнула 13 мільярдів доларів

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Українська компанія Grammarly залучила раунд фінансування у 200 млн доларів, внаслідок чого капіталізація зросла до 13 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters, блог Grammarly.

Grammarly – приватна компанія, і під час останнього раунду у 2019 році її оцінка становила 1 млрд доларів. Два роки потому вартість зросла у 13 разів. Фінансування у 200 млн доларів є найбільшим раундом в історії компанії.

Серед тих, хто інвестував у компанію у 2021 році – інвестиційні компанії Baillie Gifford та BlackRock Inc.

Надалі Grammarly планує збільшувати залучення завдяки партнерським програмам з іншими компаніями, наприклад, із Samsung. Також стартап інвестуватиме у версію для розробників, яка дозволяє вбудувати сервіси Grammarly у власні застосунки.

We’re thrilled to announce over $200 million in funding to further empower people to reach their goals through effective communication.



Find out more—and what’s next for Grammarly—from our CEO, @Brad_Hoover. https://t.co/QTba1IdieM — Grammarly (@Grammarly) November 18, 2021

Послугами компанії користуються Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies та інші.

Про Grammarly. Стартап Grammarly у 2009 році створили троє киян: Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Спершу Шевченка й Литвин хотіли розробити онлайн-сервіс, який би перевіряв твори і реферати студентів на плагіат. Зараз це онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту.

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Нагадуємо:

У жовтні 2019 року Grammarly був оцінений понад 1 млрд дол.

Це сталося після того, як він залучив 90 млн дол інвестицій. При цьому Grammarly вже отримував інвестиції на 110 млн дол у 2017 році.

Економічна правда