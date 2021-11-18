ПриватБанк попереджає про шахраїв, які обіцяють виплати за вакцинацію

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Державний Приватбанк попереджає про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом виплат за вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар банку Олег Серга.

У банку нагадали, що "ні в якому разі" не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах.

фото: fb прес-секретаря приватбанку

"Вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різноманітні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень.

Далі шахраї пропонують перейти по посиланню на фальшиву сторінку сайту та заповнити особисті дані та реквізити банківських карток", - заявили в прес-службі Приватбанку.

Банк додав, що вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законпроєкт №6297, який передбачає виділення на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.

Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.

Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.

Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.

Економічна правда