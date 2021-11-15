Новини 15 листопада: запаси вугілля на ТЕС падають, ріст економіки уповільнився

Про запаси вугілля на ТЕС. На 15 листопада запаси вугілля на ТЕС скоротилися до 0,38 тисяч тонн, лише дві мають гарантовані запаси згідно ліцензійних умов.

Про ріст економіки. У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.

Про експорт до ЄС. Україна наростила експорт товарів та послуг на 32,2% за три квартали 2021 року, профіцит торговельного балансу зріс вдвічі.

Про цінп на газ. Російський "Газпром" не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу "Ямал-Європа" на грудень - на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.

Про енергетику. Президент Володимир Зеленський заявив, що держава нікого не залишить без світла і тепла, за його словами, нестачі вугілля не буде.

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