Україна на 50% збільшила експорт до ЄС

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Україна наростила експорт товарів та послуг на 32,2% за три квартали 2021 року, профіцит торговельного балансу зріс вдвічі.

Про це відомо з даних Держстату.

За три квартали експорт товарів та послуг становив 56,1 млрд дол (+32,2% у річному вимірі), імпорт – 55,7 млрд дол, або +31,8%.

Протягом року також зріс імпорт та експорт до ЄС: на 27% та 50%. Експорт до ЄС зріс з 14,7 млрд дол до 21,8 млрд дол завдяки експорту товарів і дещо менше – послуг.

Позитивне сальдо балансу зросло до 443,2 млн дол проти 226,6 млн доларів за три квартали торік. Дефіцитним сальдо залишається щодо торгівлі товарами і становить майже 2 млрд доларів.

Для порівняння, за половину 2021 року позитивне сальдо було дещо меншим – 413,6 млн доларів.

Нагадуємо:

За першу половину 2021 року Україна експортувала товарів та послуг на 34,9 млрд доларів, що на 25,5% вище за відповідний період торік – профіцит торговельного балансу зменшився на 46,3%.

Економічна правда