"Газпром" не забронював додаткові транзитні потужності на грудень: на тлі цього ціни зросли

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Російський "Газпром" не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу "Ямал-Європа" на грудень - на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.

Про це пише Bloomberg.

Так само завершились і минулі аукціони - на жовтень та листопад.

За даними аукціонів, Оператор ГТС України розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на ГВС "Суджа" запропонували 9,8 млн куб. м на добу, 5,2 млн куб. м на добу - на ГВС "Сохрановка".

Але усі вони залишилися незатребуваними.

Крім цього, "Газпром" не бронював на грудень потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" - запропонували 89 млн кубометрів на добу.

Після аукціонів ціна грудневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла до 81,27 євро за МВт-год - тобто до 962 дол за тисячу кубометрів.

У понеділок торги почались на позначці 947 дол.

Нагадуємо:

Попри заяви про наповнення "Газпромом" підземних газових у Європі, їхні обсяги скорочуються.

Раніше "Газпром" збільшив заявку на транзит через Україну до законтрактованих обсягів, на тлі поставок у Європу ціни впали до 800 доларів за тисячу кубів.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда