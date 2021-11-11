Новини 11 листопада: аварійна подача електроенергії зі Словаччини, (не)дефолт Evergrande

Про електроенергію. Україна знову запросила аварійну допомогу електроенергії у Словаччини через аварію на ДТЕК Бурштинській ТЕС Ріната Ахметова.

Про інтерчейндж. Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Про Evergrande. Китайський забудовник China Evergrande Group таки виплатив відсотки за простроченими облігаціями – ЗМІ пишуть, що компанії поки вдалося уникнути дефолту.

Про електромобілі. Японський автовиробник Subaru представив перший повністю електричний автомобіль - Solterra, розроблений спільно з Toyota.

Про перевірку авто. Патрульні поліцейські із 12 листопада використовуватимуть мобільні діагностичні станції для контролю відповідності технічного стану транспортних засобів. Перевірка наразі не стосується приватного легкового транспорту.

Ексклюзив ЕП

650 доларів за метр. Як українці експортують солом’яні будинки в ЄС

Кому потрібні будинки із соломи, у чому їх перевага, завдяки чому досягається півсторічна гарантія та куди експортується готова продукція.