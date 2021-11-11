Subaru презентував перший серійний електромобіль, який розробили спільно з Toyota

Subaru

Японський автовиробник Subaru представив перший повністю електричний автомобіль - Solterra, розроблений спільно з Toyota.

Про це пише Reuters.

"Запуск спортивного позашляховика відбувається на тлі прискорення попиту на електромобілі, оскільки країни по всьому світу посилюють екологічні норми, щоб скоротити викиди вуглецю. Минулого місяця Toyota анонсувала свою версію акумуляторного електромобіля bZ4X", - пише агентство.

subaru

Зазначається, що технологічний відхід від двигунів внутрішнього згоряння створює виклик для невеликих виробників автомобілів, таких як Subaru, які менш здатні фінансувати дорогу розробку електромобілів. У той же час, це можливість для автовиробників вищого рівня, таких як Toyota, зблизити менших конкурентів.

"Ринок електромобілів ще не зрілий, тому ми відповімо на нього поглибленням співпраці з Toyota", - сказав генеральний директор Subaru Томомі Накамура під час заходу.

Наразі, за його словами, Solterra буде будуватися на базі Toyota в Японії, і Subaru може перемістити виробництво на свій основний ринок, Сполучені Штати, коли буде мати достатній обсяг продажів.

Передньопривідна Solterra має запас ходу 530 км, тоді як повнопривідна версія може проїхати 460 км на одній зарядці, кажуть в Subaru.

фото: Reuters

Toyota володіє п’ятою частиною Subaru і має 5% акцій Mazda Motor Corp, яка планує випустити 13 електромоілів до 2025 року, включаючи гібриди та BEV, які включатимуть технологію Toyota.

Економічна правда