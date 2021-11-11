Evergrande таки виплатила відсотки за облігаціями та уникнула дефолту – ЗМІ

getty images

Китайський забудовник China Evergrande Group таки виплатив відсотки за простроченими облігаціями - ЗМІ пишуть, що компанії поки вдалося уникнути дефолту.

Про це пишуть Reuters, NYT і Bloomberg.

Reuters 10 листопада повідомило з посиланням на джерело, що деякі власники облігацій China Evergrande Group не отримали купон до кінця робочого дня в Азії в середу, коли закінчилися 30-денний пільговий період погашення прострочених виплат.

Зазначається, що компанія не оголосила про дефолт за жодним із випусків, але 30-денний пільговий період з виплат на понад 148 млн дол за облігаціями з терміном погашення у квітні 2022, 2023 та 2024 років закінчувався в середу.

У середу Evergrande відмовилася від коментарів.

Зранку 11 листопада Reuters повідомило, що China Evergrande Group все ж уникнув дефолту (втретє за місяць) - джерела видання повідомили, що кілька власників облігацій таки отримали прострочені виплати.

NYT з посиланням на джерела також пише, що China Evergrande Group таки здійснив у середу за щонайменше 2 випусками, "що свідчить про те, що йому знову вдалося подолати дефолт".

Газета також нагадує, що у середу закінчувався пільговий період за виплатами на суму в 148 млн дол, а відсутність виплат спровокувала б дефолт, котрий би вплниув на всю китайську економіку.

"Натомість компанії вдалося перескочити від одного дедлайну до наступного, виконуючи свої зобов’язання в останню хвилину, але часто без пояснення того як, і навіть публічно не розголошуючи, що вона це зробила", - пише газета.

Власник облігацій на умовах анонімності розповів, що Evergrande у середу сплатила відсотки за облігаціями з погашенням у 2022 та 2023 роках.

Він не уточнив, чи була здійснена оплата за третьою облігацією, але Bloomberg пише, що зобов'язання за всіма трьома облігаціями виконані, посилаючись на представника рахункової палати.

Сама ж компанія не відповіла на запит про коментар.

"Схоже, що China Evergrande Group знову уникне дефолту у своєму найбільшому випробуванні з тих пір, як на початку цього року почалася боргова криза", - написав Bloomberg у середу, 10 листопада.

За словами представника Clearstream, клієнти компанії Clearstream отримали прострочені відсотки за усіма 3 облігаціями, випущеними Evergrande.

"Двоє інвесторів, які тримають по 2 види облігацій, на умовах анонімності підтвердили, що вони отримали платежі", - пише агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що китайський забудовник China Evergrande Group знову не заплатив відсотки інвесторам за облігаціями - інвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готує процедуру банкрутства компанії.

Читайте також: Китайський гігант нерухомості Evergrande на межі дефолту і тягне за собою інших. Чи варто готуватися до світової кризи?

Економічна правда