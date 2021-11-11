Поліція буде використовувати спецстанції для діагностики техстану авто: що перевірятимуть
Патрульні поліцейські із 12 листопада використовуватимуть мобільні діагностичні станції для контролю відповідності технічного стану транспортних засобів. Перевірка наразі не стосується приватного легкового транспорту.
Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції.
Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху", - написав Білошицький.
За його словами, за допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Зазначається, що такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.
"Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту", - наголосили у патрульній поліції.
Транспорт, який буде перевірятися:
- Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
- Автобуси;
- Автомобілі таксі;
- Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
- Окремі Спеціалізовані ТЗ;
- Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
Економічна правда
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