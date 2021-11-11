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Поліція буде використовувати спецстанції для діагностики техстану авто: що перевірятимуть

Четвер, 11 листопада 2021, 12:50
 

Патрульні поліцейські із 12 листопада використовуватимуть мобільні діагностичні станції для контролю відповідності технічного стану транспортних засобів. Перевірка наразі не стосується приватного легкового транспорту.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції.

Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху", - написав Білошицький.

За його словами, за допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

  • проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
  • здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
  • визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Зазначається, що такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

"Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту", - наголосили у патрульній поліції.

 

Транспорт, який буде перевірятися:

  • Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
  • Автобуси;
  • Автомобілі таксі;
  • Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
  • Окремі Спеціалізовані ТЗ;
  • Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Економічна правда

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авто транспорт МВС

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