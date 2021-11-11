Україна знову запросила аварійну допомогу електроенергії 

unsplash

Україна 11 листопада знову запросила аварійну допомогу електроенергії у Словаччини через аварію на ДТЕК Бурштинській ТЕС Ріната Ахметова.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Аварійну допомогу потужністю 100 МВт активували з 16:00 для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС"

Причиною цього стало аварійне відключення через свищі в котлах о 04:14 блоку №9 та о 08:24 блоку №4 ДТЕК Бурштинської ТЕС. Як наслідок, на 13:00 в аварійному ремонті перебувало відразу 4 блоки Бурштинської ТЕС та ще 3 — в поточному ремонті.

Загалом, наразі працюють 5 блоків Бурштинської ТЕС потужністю 763 МВт. Перед активацією аварійної допомоги, зазначили в Укренерго, на Бурштинській ТЕС достроково було виведено з ремонту енергоблок №2.

Крім того, в реконструкції знаходиться Теребля-Рікська ГЕС, а Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через низькі запаси палива.

Після того, як його буде завантажено до потужності 100 МВт, аварійну допомогу в "острів Бурштинської ТЕС" можна буде деактивувати.

Також у ДТЕК зазначили, що станція відразу запустила в роботу блок №6, що знаходився в резерві. Разом із енергоблоком №2 потужності має бути достатньо для компенсації тимчасово недоступних блоків та покриття потреб енергосистеми власними потужностями в пікові періоди.

Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові "Бурштинської ТЕС".

Нагадуємо:

На 10 листопада 10 з 12 українських теплоелектростанцій не мають мінімальних запасів вугілля, 25 енергоблоків зупинилися через відсутність палива.

2 листопада в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Згодом в Укренерго заявили, що аварійна допомога надійшла з Білорусі та Словаччини. Вона знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова. Через це оператор попросить Енергетичну інспекцію перевірити обладнання компанії.

У ДТЕК вважають заяву Укренерго "політичним тиском" через позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Енергетичний холдинґ ДТЕК належить Рінату Ахметову

Економічна правда