Новини 8 жовтня: найвища за 4 роки інфляція, зупинка ТЕЦ, збільшення держбюджету
Про зупинку ТЕЦ. Українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля – припинили роботу.
Про держбюджет. Державний бюджет збільшили на 40 млрд грн, видатки спрямують на субсидії, Збройні Сили та дороги.
Про інфляцію. Інфляція у вересні є найвищою з 2017 року і становить 11% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на освіту, одяг та яйця.
Про Мецгера. Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер вважає, що кредит, виданий під заставу, не є проблемним, а відомості щодо зв’язку з непідконтрольною територією потрібно передати до Служби безпеки.
Про Мотор-Січ. Журналісти-розслідувачі, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили, що угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper.
Ексклюзив ЕП
Давні греки, дорога з рапанів і вино, заради якого тікають з міста: історія миколаївської виноробні "Ольвія Нуво"
На правому березі Дніпровсько-Бузького лиману народжується ще одна українська виноробня. Що про неї дізналась ЕП і в чому її унікальність.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua