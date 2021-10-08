Новини 8 жовтня: найвища за 4 роки інфляція, зупинка ТЕЦ, збільшення держбюджету

Про зупинку ТЕЦ. Українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля – припинили роботу.

Про держбюджет. Державний бюджет збільшили на 40 млрд грн, видатки спрямують на субсидії, Збройні Сили та дороги.

Про інфляцію. Інфляція у вересні є найвищою з 2017 року і становить 11% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на освіту, одяг та яйця.

Про Мецгера. Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер вважає, що кредит, виданий під заставу, не є проблемним, а відомості щодо зв’язку з непідконтрольною територією потрібно передати до Служби безпеки.

Про Мотор-Січ. Журналісти-розслідувачі, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили, що угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper.

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