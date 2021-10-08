Юристи зі США допомагали китайцям купити через офшори акції "Мотор Січі" – Pandora Papers

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Журналісти-розслідувачі, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили, що угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на розслідування Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Журналісти нагадують, що акції авіабудівного гіганта "Мотор Січ", які належали трудовому колективу та менеджменту компанії, продали новим власникам у 2015 році, продаж ініціював директор та акціонер "Мотор Січі" Богуслаєв.

При цьому, витік даних про офшори Pandora Papers має згадки і про "Мотор Січ", зокрема, про план, за яким китайський інвестор мав взяти під контроль стратегічний український актив.

Підкреслюється, що за цим планом стояла велика юридична фірма зі США DLA Piper.

"Документ цієї компанії, де пропонувався алгоритм придбання акцій, не підписаний, однак розвиток подій навколо "Мотор Січі" збігаються із планом, який, вірогідно, написали юристи DLA Piper", - йдеться у повідомленні.

"Непідписаний проєкт угоди деталізував план, згідно з яким три офшорні компанії, зареєстрована на Британських Віргінських островах Skyrizon Aircraft Holdings та кіпрські Reckoner Investment та Argio Investment мають придбати шість офшорних компаній, які разом володіють контрольним пакетом акцій "Мотор Січі", - наголошують в OCCRP.

Автори розслідування припускають, що цей план був розроблений, щоб уникнути порушення українського антимонопольного законодавства.

"DLA Piper запропонувала структурувати угоду таким чином, щоб кілька підставних компаній придбали великі частки "Мотор Січі", а власники цих офшорних інструментів використовувалися як видимі довірені особи, що сховали б справжніх власників Beijing Skyrizon.

В результаті жодна компанія не матиме більше від 25% акцій, необхідних для перевірки на дотримання (українського) антимонопольного законодавства", - пишуть вони.

У DLA Piper заявили журналістам-розслідувачам, що "не коментують питання клієнтів, але дотримуються "найвищих стандартів етики та професіоналізму".

При цьому, попри те, що DLA Piper продала свою українську філію, досі бере участь у цій справі.

Вона досі є серед трьох юрфірм, які представляють Beijing Skyrizon Aviation, і подає заявки на повернення заморожених українським урядом активів.

Автори розслідування також наводять структуру власності головного покупця українського авіабудівного гіганта.

Зокрема, аерокосмічна компанія Beijing Skyrizon контролюється підприємцями Ван Цзіном та Ду Тао.

У розслідуванні йдеться, що Skyrizon купила лише 9,99% акцій, через дочірню компанію Skyrizon Aircraft Holdings, зареєстровану на Британських Віргінських островах.

Granum Corporation, зареєстрована в Панамі, купила ще 9,3% відсотка "Мотор Січі". Її також згадували в плані викупу "Мотор Січі", але OCCRP не знайшла явних зв'язків цього покупця з основним китайським інвестором.

"Основну масу акцій купили офшорні компанії, що належать чотирьом громадянам Китаю. Вони не є відомими підприємцями, проте мають зв'язки з компаніями, які мали по частинах купувати акції "Мотор Січ" за планом, що його розробили юристи DLA Piper", - йдеться у повідомленні.

"Фінансування угоди на суму 500 мільйонів доларів надходило з одного джерела: державного Китайського банку розвитку, який є каналом економічної стратегії китайського уряду", - пишуть також розслідувачі.

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