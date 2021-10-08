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Інфляція продовжує йти вгору: що у вересні подорожчало найбільше

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:38
 
фото нбу

Інфляція у вересні є найвищою з 2017 року і становить 11% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на освіту, одяг та яйця.

Про це повідомляє Держстат.

Споживчі ціни в вересні 2021 року за місяць зросли на 1,2%, а від початку року – на 7,5%. Базова інфляція за місяць зросла на 1,3%, або на 5,5% з початку року.

Зміни за місяць

У вересні серед усіх продуктів найбільше подорожчали яйця – на 13,6%. Загалом продукти харчування подорожчали на 1,1%, з яких олія, цукор та фрукти навіть подешевшали.

Також значний приріст показала освіта (+13,2%) та одяг/взуття (+7,9%).

У вересні алкоголь подорожчав на 0,8%, житлово-комунальні послуги та побутова техніка додали 0,5% у ціні.

Єдина категорія, що показала зменшення ціни – транспорт (-0,6%).

Зміни за рік

У річному вимірі найбільше зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 25,1%.

Така динаміка переважно зумовлена зростанням цін на природний газ (+68,6% за рік) та  електроенергію (+36,6%). На 16,9% зросла інфляція товарів та послуг освіти. 

Продукти харчування стрибнули за рік на 13,6%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 88%, 71,7% та 60,7% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 10,2% за рік. 

Здешевлення знову відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,2%.

Нагадуємо:

Інфляція у серпні продовжила триматися на найвищому з 2018 року рівні у 10,2%, найбільше зросли ціни на газ та цукор.

В НБУ пояснювали, що впродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари. 

Економічна правда

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