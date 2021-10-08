Мецгер прокоментував розслідування Схем: документи треба передати в СБУ

Євген Мецгер фото укрінформ

Голова правління Укрексімбанку вважає, що кредит, виданий під заставу, не є проблемним, а відомості щодо зв’язку з непідконтрольною територією потрібно передати до Служби безпеки.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються", – заявив Мецгер.

За його словами, державний банк не зробив жодного порушення: є всі необхідні документи та "ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства".

Мецгер повідомив, що усі грошові кошти, видані банком в якості кредиту, були використані для рефінансування заборгованостей в українських банках та для розрахунку на території України з українською юридичною особою-продавцем активу.

Кредит погодив Кредитний комітет банку, Служба безпеки банку, а також проголосувало правління банку, додав він. Крім того, наглядова рада не мала жодних зауважень до кредиту.

Журналісти також знайшли документи, що вказують на наявність у Брюховецького підприємства на окупованій території (так зване "ДНР"). Воно діє та сплачує податки окупантам, що підпадає під визначення фінансування тероризму, пояснюють журналісти.

Мецгер вважає, що ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. "Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", – написав він.

Під час інтерв’ю, яке закінчилося нападом на журналістів, він заявив, що власників зареєстрованих на окупованій території компаній і які сплачують там податки, серед позичальників немає. Водночас коли журналісти показали Мецгеру відповідні документи, пролунала фраза: "Я знаю всі ці документи по "ДНР".

Голова Укрексіму знову перепросив перед журналістами "Схем" Кирилом Овсяним і Олександром Мазуром за свою поведінку під час інтерв'ю. Посадовець досі не пояснив таку реакцію – ані на особистій сторінці, ані перед Комісією з етики Укрексімбанку, як раніше зазначила голова наглядової ради Оляна Гордієнко.

Економічна правда