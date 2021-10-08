Українські ТЕЦ зупиняють роботу через ціни на газ – міністр

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Українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля – припинили роботу.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів під час години запитань до уряду.

Він зазанчив, що цьогорічний опалювальний сезон "безумовно пройде під впливом світової енергетичної кризи".

Зокрема, йдеться про рекордні ціни на газ, що сягнули 2 тисяч доларів за тисячу кубів, а також вугілля, що вже перетнуло ціну у 300 доларів та встановило ціновий рекорд.

Галущенко зауважив, що ціна на електроенергію майже вчетверо вище у європейських країнах, ніж в Україні – там вона становить 10-12 грн за КВт.

Цінові рекорди вплинули і на українських виробників, через що країна втратила обсяги електроенергії.

"Теплоелектроцентралі, що працюють на газу, значно зменшили виробництво електроенергії, а відповідно, це збільшує спалювання вугілля. Так, виробники, що виробляють 25% електроенергії з вуглеводнів, в країні припинили виробництво в силу ціни на газ", – заявив він.

За словами міністра, це втрата в енергосистемі 3 тисяч МВт встановленої потужності. Це збільшує навантаження на енергосистему: "Ми маємо знайти шляхи, як компенсувати додатково цю електроенергію, яка недовиробляється".

Галущенко розповів про кроки, які здійснює Міненерго у цьому напрямкові. Було оновлено план накопичення вугілля, скориговано прогнозний баланс, у якому обсяг споживання зріс на 4%. Це надлишок покриватиме атомна енергетика.

Нагадуємо:

Енергетична криза в Європі посилюється з кожним днем - промисловість наближається до критичної точки, а деякі енергоємні підприємства тимчасово закривають виробництво через занадто дороге утримання.

Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Економічна правда