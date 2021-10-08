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Рада збільшила бюджет на 40 мільярдів: на що спрямують

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 14:57
 
фото нбу

Державний бюджет збільшили на 40 млрд грн, видатки спрямують на субсидії, Збройні Сили та дороги.

Відповідний закон ВРУ ухвалила 8 жовтня, його підтримали 256 депутатів.

Загалом законопроєктом №6052 пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету, збільшивши її на 39,41 млрд грн — з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Це можливо завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень. 

На забезпечення державної соціальної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг спрямують додатково 12 млрд грн. Як повідомила пресслужба Ради, додаткові 5,7 млрд грн покриватимуть дефіцит на виплату грошового забезпечення ЗСУ.

2 млрд грн витратять на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Найбільше, 15 млрд грн, спрямують Укравтодору на Велике будівництво.

Також 1 млрд грн використають на покриття боргів за заробітною платою перед шахтарями.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 23 вересня схвалила законопроєкт №6052 у першому читанні щодо збільшення доходів бюджету на 40 млрд грн та їхнього виділення на виплату житлових субсидій та дороги

Економічна правда

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