Імпорт електроенергії з РФ: Україна провела аукціон на доступ до перетину

Оператор системи передачі Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавного перетину з РФ для імпорту електроенергії.

Про це відомо з даних Укренерго.

Так, на листопад доступ до перетину з РФ отримали 8 компаній. Усього було запропоновано 2200 МВт.

Найбільше отримали "ЕРУ Трейдинг" та "Онк Груп" – 654 МВт та 500 МВт.

Також участь взяли "Стімекс", "Електротрейдінг груп" та "Де Трейтинг", що отримали від 200 до 290 МВт перетину. Решта учасників отримали від 80 до 200 МВт.

Нагадуємо:

Оператор Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавних перетинів з Білоруссю.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Оператор "Укренерго" 27 жовтня проведе аукціон на міждержавні перетини, зокрема з РФ та Білоруссю, за резервною процедурою. Аукціон розпочнеться о 16:00.

Доступна пропускна потужність міждержавних перетинів на листопад 2021 року для імпорту електроенергії з Російської Федерації становить 2200 МВт, з Білорусі - 900 МВт.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".

26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.

Економічна правда