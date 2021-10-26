Укренерго проведе аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі 

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Оператор "Укренерго" 27 жовтня проведе аукціон на міждержавні перетини, зокрема з РФ та Білоруссю, за резервною процедурою.

Про це "Укренерго" повідомив на сайті.

За такою процедурою конверти із заявками від учасників надаються аукціонному офісу у день проведення аукціону.

Напередодні, 25 жовтня, "Укренерго" скасував місячний аукціон на листопад 2021 року на виконання рішення суду за позовом ДТЕК Ріната Ахметова.

Згідно тексту рішення, суд визнав, що текст Постанови №763 Нацкомісії з тарифів має ознаки невідповідності закону.

Окружний адмінсуд Києва визнав обґрунтованим доводи ДТЕК щодо "порушення його прав та інтересів, враховуючи здійснювані обмеження оператором системи передачі у частині зменшення пропускної спроможності, яку було ним розподілено для заявника".

Нагадуємо:

У п'ятницю, 22 жовтня, розпочалися аукціони на розподіл міждержавних перетинів з РФ та Білоруссю на листопад.

Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 МВт, з Росії – 1 540 МВт.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".

26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.

Економічна правда