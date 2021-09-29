Заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі продовжили

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Україна продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це відомо з повідомлення на сайті Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та компослуг.

Раніше, 26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

За даними оператора системи передачі Укренерго, таке обмеження не створює загрози операційній безпеці функціонування енергосистемі України.

У НКРЕКП повідомили, що на 23 вересня листи, зокрема від Міненергетики та Укренерго щодо необхідності відновлення імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі, не надходили.

Після обговорення регулятор погодився з пропозицією Департамента енергоринку продовжити ембарго до 31 жовтня 2021 року.

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Нагадуємо:

На шляху до повної інтеграції української енергосистеми з європейською ENTSO-E вже пройдено 8 етапів, ще 7 залишилося до повного розриву з системами РФ та Білорусі у 2023 році.

З 15 травня 2021 року набув чинності закон, згідно якому регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Економічна правда