Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні 26 травня ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Про це відомо з запису засідання НКРЕКП.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк наголосив на тому, що регулятор не є політичним органом, а відтак керується у своїх рішеннях виключно балансом інтересів держави, споживачів та ліцензіатів.

"Ми також думаємо про споживачів, і що, теоретично, припинення імпорту як ринкового механізму може призводити до зловживань і маніпуляцій на ринку. А з технічної точки зору разом з "Укренерго" і Міненергетики ми дійшли думки, що маємо спільно моніторити стан підготовки до осінньо-зимового періоду, стан накопичення вугілля.

І, як бачимо на прикладі цієї зими, то імпорт був необхідний", – прокоментував він рішення Комісії.

Проте Тарасюк наголосив, що рішення НКРЕКП 26 травня не означає, що заборону не продовжать після 1 жовтня, проте на сьогодні регулятор готовий його ухвалити лише до початку осінньо-зимового періоду. А до того моменту разом з оператором та Міненерго здійснюватиметься спільний моніторинг.

Нагадуємо:

Нацкомісія з енергетики та тарифів 26 травня розгляне питання заборони імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусі – 15 травня регулятор отримав повноваження обмежувати відповідну пропускну спроможність.

Раніше повідомлялося, що з 15 травня 2021 року набув чинності закон, згідно якому регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Економічна правда



